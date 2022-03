“Sommige overlevers praten nooit over de busramp. Het zijn kleine vulkanen die ooit kunnen uitbarsten”: deze psychologen maakten het drama van dichtbij mee

‘Dag meneer de Soir. Mijn naam is Nicole Gerits, ik ben directrice bij basisschool ‘t Stekske in Lommel. Onze bus op terugweg van skivakantie is verongelukt en er zijn heel veel doden. Er gaan er van onze kinderen bij zitten. Kan je ons alsjeblieft helpen. Bedankt’. Na dat voicemailbericht doken traumapsycholoog Erik de Soir en zijn echtgenote Lies Scaut, gespecialiseerd in rouwbegeleiding bij jongeren, de nachtmerrie in. We zijn 10 jaar later. Op psychologisch vlak zijn er veel lessen getrokken, maar in de praktijk is er te weinig mee gedaan, vindt de Soir.