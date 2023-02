Simon (83) zingt al 60 jaar bij het Westerhovense kerkkoor: ‘Zingen maakt me blij’

Mol Molse bevolking blijft groeien: vooral in het centrum

Het inwonersaantal van Mol is het afgelopen jaar enorm sterk gestegen. Waar de gemeente het voorbije decennium gemiddeld zo’n 200 à 250 nieuwe inwoners per jaar mocht verwelkomen, was dat in 2022 maar liefst het dubbele met 575 nieuwe Mollenaars. Zo wonen er nu precies 38.142 mensen in de gemeente. “Mol heeft toch wel een aantrekkingskracht op de omliggende gemeenten en daarbuiten”, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V) trots.

6 februari