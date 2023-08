Sexy danseressen, maar ‘het blijft heel netjes vandaag’ bij Bergeijks Zomercarnaval

Ziekenhuis Geel zamelt 896 euro in voor nieuw kinderzie­ken­huis op Reggae Geel

Op zaterdag 5 augustus was het Ziekenhuis Geel met een delegatie van vrijwilligers aanwezig op het festival Reggae Geel om geld in te zamelen voor Planeet Goudgeel, het nieuwe kinderziekenhuis. In totaal konden ze 896 euro in het laatje brengen.