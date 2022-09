Samen Vooruit Lommel niet verbaasd door afblazen van gezamenlijke politiezone: “In andere gemeenten zijn andere problemen”

balen Riolerings­wer­ken en herinrich­ting van marktplein in Hulsen vatten vermoede­lijk in zomer van 2023 aan

De rioleringswerken en de herinrichting van het marktplein en de kerkomgeving in Hulsen (Balen) vatten vermoedelijk aan in de zomer van 2023. Aanstaande dinsdag is er voor alle Hulsenaren een infomarkt in basisschool De Twinkeling, waar ze de plannen kunnen inkijken.

28 augustus