Rosa Spruit ontluikt met debuutalbum: ‘Muziek maken voelt niet als werk en geeft me energie’

Tennis Amelia Waligora richt nu alle pijlen op het profcir­cuit: “Laatste maand fysiek hard gewerkt”

De juniorenperiode is helemaal achter de rug, de 18-jarige Amelia Waligora stapt vanaf deze week definitief het profcircuit in. Beginnen doet ze in Roemenië en Marokko. “De motivatie is groot”, zegt de Lommelse. “Logisch, want uiteindelijk is profspeelster worden van kindsbeen af mijn droom.”