Riethovense panden half jaar dicht na vondst hennepkwekerij

VAN DE LEZER Maagver­klei­ning bij 13-jarigen: ‘Waanzin. Is dit een 1- april-grap?’

Veel lezers van het ED wonden zich deze week op over de sluiting van een Kwantum-winkel in Eindhoven. Maar het meeste stof waaide op door het nieuws over maagverkleiningen bij dertienjarigen in het MMC Veldhoven. ,,Totale waanzin.”