REPORTAGE: Op uitstap naar de Lommelse Aardbeien Drive-in, waar de wachttijden oplopen tot 3 uur: “Klanten uit Mechelen en Lier moeten wegsturen omdat het té druk werd”

Autosport Dylan Derdaele start schitte­rend in de Porsche Carrera Cup Benelux met een dubbele zege op Francor­champs

18:20 De Porsche Carrera Cup Benelux is in Francorchamps gestart met een dubbele zege voor de voormalige kampioen, Dylan Derdaele. De rijder van Belgium Racing was een klasse te sterk, won tweemaal en vertrekt als grote winnaar na het weekend in de Ardennen. De man uit Lommel is meteen de grote favoriet op de titel in 2021.