REPORTAGE. Een drum-’n’-bass festival blijkt wat een mens nodig heeft na corona: half uurtje wennen en dan niet meer naar huis willen

Voetbal 1B Glenn Neven (Lommel SK): “Laatste druk weekend als voorberei­ding op de competitie­start”

5 augustus De competitiestart is niet meer ver af. Dit weekend moet Lommel SK nog twee keer aan de slag met op vrijdagavond om 19u een thuiswedstrijd tegen buur Dessel Sport. Zaterdag om 16u30 is er de laatste oefenwedstrijd in en tegen het Nederlandse RKC Waalwijk. Tijdens de voorbereiding is gebleken dat coach Liam Manning kan rekenen op zijn verdediging. Rots in de branding is de ervaren klasbak Glenn Neven (31) die aan zijn negende seizoen is begonnen aan de Gestelsedijk.