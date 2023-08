Nog 6 weken langer omrijden via douanecom­plex Postel voor werken in Arendonk

Sinds februari dienen de toegangswegen tot het voormalige douanecomplex in Postel tijdelijk als omleidingsweg voor het autoverkeer gedurende de renovatie van brug 5 aan Voorheide in Arendonk. Het einde van de werken was gepland op 1 september, maar zullen nu toch nog tot 17 oktober duren.