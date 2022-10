RECONSTRUCTIE. “Jullie gaan allemaal dood”: Hoe valse bommelding van tiener tot grootse evacuatie leidde op Lommelse school

Pelt Man (39) vrijgela­ten in onderzoek naar dodelijk vluchtmis­drijf in Noord-Lim­burg

De motorrijder van 39 jaar die zondagochtend betrokken was geraakt bij een dodelijke aanrijding met vluchtmisdrijf in Pelt, is maandag door de onderzoeksrechter in Hasselt zonder voorwaarden vrijgelaten. Zondagochtend werd op de Hamonterweg een 28-jarige Pool doodgereden. Het onderzoek naar de gebeurtenissen is nog volop bezig. Dinsdagnamiddag volgt een autopsie.

17 oktober