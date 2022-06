PXL-leraars bezoeken diamantenproducent Heyaru

Balen/Lommel Fietser (80) in ziekenhuis overleden aan verwondin­gen

De fietser die vrijdagnamiddag werd aangereden in de Kievitstraat in Balen is overleden aan zijn verwondingen. Het ongeval gebeurde op vrijdag 3 juni rond 13.40 uur. Een fietser en een bromfietser botsten toen op elkaar. De fietser, de 80-jarige A.V.D.B. uit Lommel, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Pelt gebracht. Daar is hij nadien overleden aan zijn verwondingen. Bij het ongeval raakte de 74-jarige bromfietser zwaargewond.

7 juni