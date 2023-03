Politie krijgt na al die jaren opnieuw tips over de serieverkrachter uit De Kempen

Berre (23) neemt deel aan wereldkam­pi­oen­schap voor bakkers in Tokio: “De prijs voor ‘Beste Croissant in Europa’ liet ik al vereeuwi­gen op mijn linkerpols”

“Goed begonnen is half gewonnen.” Dat belooft voor Berre Ceuppens (23) uit Pelt die morgen België zal vertegenwoordigen op ‘Mondial Du Pain’, het wereldkampioenschap voor bakkers in Tokio. Zijn voorbereidingen verliepen vandaag alvast vlekkeloos, maar morgen staat het echte werk op de planning. Van croissants en chocoladebroodjes tot een brioche, sierbroden of een eetbaar sierstuk: in 8,5 uur wordt een grote tafel gevuld met lekkernijen.