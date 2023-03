Piet van 70 werkt als saunameester en Joke geniet van lekker niks doen: ED-lezers reageren massaal op stelling over doorwerken na pensioen

VAN DE LEZERElke week werpt het ED een stelling op waar lezers op kunnen reageren. Dit keer gaven bijna 1600 lezers hun mening over de uitspraak ‘ Doorwerken na je pensioen is ongezond en moet daarom verboden worden’ . ,,Echt de meest onzinnige stelling ooit.”

Het UWV liet deze week weten dé oplossing te hebben gevonden voor vergrijzing en personeelstekorten. Kort samengevat: ‘hou je pensionado’s aan boord’. Ouderen die dat willen zouden daarom na hun pensioen makkelijker moeten kunnen doorwerken.



Hier op de redactie werd de oplossing niet direct door iedereen toegejuicht. Is tientallen jaren werken niet genoeg in een mensenleven? Moet je workaholics niet tegen zichzelf in bescherming nemen? Of is het juist een geweldig plan omdat mensen zelf wel weten waar ze zich goed bij voelen?

Mooi geweest

Onze mailbox stroomde al snel over met vooral reacties van gepensioneerden. Online stemden ruim 1500 lezers. Daarvan was 75% tegen de stelling. Zij kozen voor antwoord a: Als pensionado’s willen doorwerken moeten ze dat zelf weten. Het resterende kwart van de stemmers is het eens met de uitspraak en koos voor b: Alles draait al het hele leven om werken. Het is een keer mooi geweest.

De lezers die ons een uitgebreide reactie appten en mailden zaten nog meer op één lijn. Op een handjevol mensen na kon niemand zich vinden in de stelling. Hieronder een greep uit de vele inzendingen.

Quote Wat een betuttelen­de stelling. Menige gepensio­neer­de werkt met plezier na zijn of haar pensione­ring en blijft mentaal en fysiek gezond daardoor Dennis Collins

,,Ik word in december dit jaar 70 maar werk nog 5 dagen per week als saunameester bij Thermaeson! Ga binnenkort wel minderen naar 2 dagen. Het is heel erg leuk werk.” - Piet Reniers

,,Het ligt natuurlijk ook aan het beroep dat je uitoefent. Ik ben met 67 en vier maanden met pensioen gegaan. Ik werkte als verzorgende niveau 3 in een verpleeghuis. Dat was in juni 2019, in september werd ik gebeld of ik iets kon betekenen voor de organisatie in verband met krapte. Dat heb ik gedaan voor max 2 dagen per week tot in februari Corona kwam daarna heb ik veel gewerkt veel zieke bewoners en personeel. Ik heb gewerkt tot december 2020 en dat heb ik met veel liefde gedaan.” Yvonne Janssen-Morsman

Betuttelend

,,Wat een betuttelende stelling. Menige gepensioneerde werkt met plezier na zijn of haar pensionering en blijft mentaal en fysiek gezond daardoor. Waar zou B.V. Nederland zijn zonder al die senior vrijwilligers, oppas opa’s en oma’s, verenigingsbestuurders, automaatjes enzovoorts. Of vindt u dat geen werk? Ook de betaalde functies mogen er zijn en als een gepensioneerde dat moet doen vanwege een ontoereikend pensioen moet daar eerder naar gekeken worden..” - Dennis Collins

,,Werken na je pensioen is heel gezond of het nu betaald of onbetaald is. Het is toch zonde om al die jaren ervaring zomaar overboord te gooien? Werk moet passie en plezier in je leven geven! Voor en na je pensioenleeftijd! “ - Diana Kors

Lijdensweg

,,Door werken na je pensioen is voor mij geen goed idee. Ik moet nu nog 3.5 jaar tot aan mijn pensioen van 67 jaar en elke dag is een lijdensweg. Te oud te moe en rugzak vol met lichamelijke klachten. Voor mij een nee dus.” (naam bekend bij de redactie)

Quote Wanneer mensen mij vragen hoe het pensioen bevalt, zeg ik altijd: had ik veel eerder moeten doen Jan Manders

,,Het moet dan wel mogelijk zijn om een keuze te hebben om maar 1 of 2 dagen per week te werken en niet 24 uur of meer. Ik ben al een tijdje op zoek naar een leuke uitdaging maar kan via de verschillende job- sites niets vinden. Toch lees en hoor je overal dat er zoveel werk is, nou ik heb de juiste match nog niet gevonden in de IT, dus meer flexibiliteit in de invulling. Dus meer mogelijkheden bieden voor ouderen, die vaak nog heel actuele kennis en ervaring bezitten, maar dan moeten de werkgevers die zitten te schreeuwen om personeel ook flexibel zijn.” - Wim Kanweg

,,Geen goed idee mensen hebben lang genoeg gewerkt.” - Peter Frankema

,,Gelukkig heb ik hobby’s en activiteiten te over. Daar nam ik tijdens mijn werkzame leven altijd tijd voor. Maar sinds mijn pensioen kríj́g ik er (nog meer) tijd voor. En dat is heerlijk. Dus wanneer mensen mij vragen hoe het pensioen bevalt, zeg ik altijd: had ik veel eerder moeten doen, hihi. Voor de duidelijkheid: ik heb met veel plezier gewerkt. Maar sinds mijn pensioen is de druk er van af. Er moet nog steeds vanalles maar niet vandaag…..” - Jan Manders

,,Op zich moet een ieder dit zelf weten. Maar we moeten opletten dat onze politiek hier geen must van gaat maken. Ik weet dat er personeelstekorten zijn ook bij mijn bedrijf, ik ga over 2 maanden met pensioen en de baas vraagt nu al ‘wil je niet nog wat blijven doorwerken!’ Als dit de nieuwe norm wordt, werken we over enkel jaren verplicht door tot je 75 jaar”. - Maaike Gast

Quote In principe zou het zonde zijn om thuis te gaan zitten en opgedane ervaring niet te gebruiken Noud Poppeliers

,,Hoewel ik mijn werk als onderwijzer op een basisschool altijd heel erg leuk en als zeer zinvol heb ervaren, was het voor mij de juiste keuze om met pensioen te gaan. Ik zie om me heen steeds vaker leeftijdsgenoten die het pensioen niet eens halen. In mijn ogen is er na 44 jaar voor de klas ook nog veel anders te ontdekken. Of dat nu vrijwilligerswerk is of het weer oppakken van zaken waar je anders geen tijd voor kon maken. Dat mensen na hun pensioen willen doorwerken moet mijns inziens in goed overleg met de werkgever kunnen als de gezondheid of veiligheid er niet onder te lijden heeft.” - Adri Soontiëns

,,Doorwerken na je pensioen is iets wat iedereen zelf moet weten! Wel kan ik iedereen aanraden lekker te stoppen als het kan! Het is heerlijk om niet meer te hoeven werken en te doen waar je zin in hebt!” - Joke de Waaij

Timmerman

,,Ik ben 67 jaar oud en sinds mei vorig jaar met pensioen. Na 30 jaar als timmerman op de bouw en de laatste 15 jaar op kantoor. Na mijn pensioen ben ik nu nog voor 12 uur per week werkzaam met hetzelfde werk wat ik de afgelopen 15 jaar ook deed. Dat is calculator/werkvoorbereider bij een bouwbedrijf en dit kan ik nog lang volhouden. In principe zou het zonde zijn om thuis te gaan zitten en opgedane ervaring niet te gebruiken. Zo hoor je er toch nog een beetje bij en heb je genoeg tijd over om andere leuke dingen te doen.”- Noud Poppeliers