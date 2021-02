Peter van der Veen (Lommel SK): “Gaven ons visitekaartje af”

Ugalde

“Ugalde mag dan voor ons een belangrijke speler zijn, na een zwaar seizoen in Costa Rica kwam hij heel snel bij ons terecht en kreeg hij twee weken geleden ook nog te maken met Corona. Of waarom we hebben besloten hebben hem aan de kant te laten en hem te sparen voor de belangrijke opdrachten die de volgende weken op het programma staan. Vanavond was het zaak snel te scoren omdat hun loodzware programma pas dan echt zou gaan doorwegen bij Kortrijk. Helaas gebeurde het omgekeerde en scoorden zij heel vroeg. Ook nadien zouden we nog heel wat kansen bij elkaar spelen maar liep er telkens wel iets fout. Heel jammer maar anderzijds speelden we een aardige wedstrijd en gaven we echt wel ons visitekaartje af. Onnodig te vertellen dat dit loodzware veld niet in de kaart speelt van de ploeg die wil voetballen en combineren. Als je onze speelstijl kent weet je dat wij nood hebben aan een degelijke grasmat en zaten de omstandigheden dus allesbehalve mee. Dat deze wedstrijd veel energie heeft gekost mag duidelijk zijn, maar we weten dat ook onze volgende tegenstander Seraing een dag later dan wij voor een pittig avondje stond (de bekerderby Seraing - Standard op woensdag). Wat betekent dat zij een dag minder krijgen om te bekomen van een ongetwijfeld zware opgave. Kortom, we zijn natuurlijk ontgoocheld maar kunnen vertrouwen hebben in het vervolg...”