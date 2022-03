Pakkend herdenkingsmoment bij basisschool ‘t Stekske voor busramp in Sierre: “We hadden hier samen met hen willen zijn”

LommelAan basisschool ‘t Stekske in Lommel-Kolonie werd maandagavond in intieme kring een herdenkingsmoment gehouden voor de busramp in Sierre die tien jaar geleden plaatsvond. Vijftien kinderen en twee teamleden van de school overleefden de klap niet, zeven personen raakten zwaargewond. “De mooie herinneringen aan de overleden klasgenootjes laten we niet achter ons, we nemen ze voor altijd mee”, vertellen Janne Drossart (21) en Yoëlle Van Mildert (21), die de ramp overleefden.

Zo’n 300 nabestaanden en verwanten van slachtoffers kregen toestemming om de herdenking bij te wonen. Na een muzikaal welkom volgde meteen een pakkende terugblik op de gebeurtenissen vanuit het standpunt van toenmalige directeur Nicole Gertis, die in 2020 uitzwaaide. “14 maart 2012 was de dag dat ze terug thuis zouden komen van de skireis. ‘s Morgens werden we echter op de hoogte gebracht van het busongeluk. Onze wereld stortte in.”

Beelden van het pakkende herdenkingsmoment in Lommel.

In de nasleep van het ongeval deed de school er alles aan om iedereen zo goed mogelijk op te vangen bij de verwerking van het rouwproces. “We kregen troostende woorden van overal, dat heeft ons toen gesterkt. We hebben veel geweend, veel gepraat en veel getroost. Soms was er ook een glimlach bij een mooie herinnering. Op de speelplaats schreven we de naam van de overledenen in een bank. Er kwam ook een herdenkingshoek met foto’s en teksten en we creëerden een rustig plaatsje waar iedereen even kon ontsnappen van de realiteit. Voor de school werd ook een prachtig monument geplaatst. Het gemis is er vandaag nog steeds, hun namen blijven in onze harten gegrift.” De woorden van Gerits werden aangevuld met een bijdrage van het kinderkoor van de school.

“Verschrikkelijkste dag van mijn leven”

Toenmalige burgemeester van Lommel Peter Vanvelthoven (Vooruit) blikt op het drama terug als “de langste en verschrikkelijkste dag van mijn leven”. Hij stond de nabestaanden bij in de eerste dagen na de busramp. “Ik heb hun kinderen en partners nooit persoonlijk gekend, maar leerde wel veel over hen via de verhalen. Toen we terugkeerden naar Sierre, heb ik gezien hoe sterk een mens kan zijn.”

Quote Het gevoel van medeleven en steun is tien jaar later nog steeds aanwezig in de Lommelse gemeen­schap. Jullie kinderen zitten voor altijd in ons hart Huidig burgemeester van Lommel Bob Nijs (CD&V)



Huidig burgemeester van Lommel Bob Nijs (CD&V) trad zijn voorganger bij. “‘t Stekske en alle prachtige mensen op deze school hebben samen met de families van de slachtoffers heel wat moeten doorstaan, maar het doet deugd om te zien wat sterke mensen in moeilijke tijden voor elkaar kunnen betekenen. Het gevoel van medeleven en steun is tien jaar later nog steeds aanwezig in de Lommelse gemeenschap. Jullie kinderen zitten voor altijd in ons hart.”

Janne en Yoëlle overleefden de ramp en hielden een toespraak.

Herinneringen levend houden

Janne en Yoëlle overleefden als leerlingen de busramp. “Op deze plek leerden we als kleine meisjes de wereld kennen en maakten we vrienden voor het leven. Dagelijks komen we nog dingen tegen die ons doen terugdenken aan die tijd. Ze zorgen voor een glimlach en een traan, omdat we nog altijd met hen hadden willen samenzijn. Het blijft belangrijk om die herinneringen levend te houden. We danken iedereen die ons toen heeft bijgestaan: van de leerkrachten tot de hulpdiensten.”

Met een bloemenhulde aan het monument en een muzikaal intermezzo in de vorm van een cover van ‘Wat nog komen zou’ (een lied van Bart Peeters) volgde het emotioneelste moment van de herdenking. Witte rook werd in de lucht geblazen, als teken van medeleven en hoop. Dansgroep Imago Tijl slaagde erin de moeilijke mix van gevoelens in de juiste sfeer voor te stellen. Huidig directeur Gwenda Kuypers dankte ten slotte iedereen voor de bijdrage aan het eerbetoon: “Als de sterren konden spreken, zouden ze ons laten weten hoe het zonder jullie verder moet. Samen houden we ons sterk, voor altijd!”











