Paasconcert Die Edelweisskapelle in Luyksgestel

“Ga voor je passies, ga voor je dromen en doe er iets mee”: An­ne-Sophie (19) is ongenees­lijk ziek, maar wil anderen inspireren

“Pak uw leven vast, besef dat je een gezond lichaam hebt”: amper negentien jaar, maar dat is de boodschap die Anne-Sophie uit Beverlo (Beringen) duidelijk wou maken in een documentaire over haar leven. De jonge vrouw is ongeneeslijk ziek, maar dat wilt niet zeggen dat ze bij de pakken blijft zitten. Ze wil anderen aanzetten om hun passies te volgen en om hun dromen na jagen. “Want niet iedereen krijgt de kans om hun dromen waar te maken.”