Over likes, catfishen en online schoonheidsidealen: 70 jongeren nemen deel aan JEZ! Talks

Zo'n zeventig jongeren van over het hele land namen vanmorgen deel aan de JEZ! Talks in Center Parcs De Vossemeren. In workshops deelde ze hun mening en visie voor de toekomst over hoe je bijvoorbeeld jezelf kan zijn, in tijden waarin sociale media zo’n grote rol spelen. “Het is niet eenvoudig om te ontdekken wie je zelf bent en sociale mediakanalen zijn heel bepalend hierin.”