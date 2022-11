Oud-deelneemster ‘De Mol’ schittert in nieuwe flamencovoorstelling

Balen Brand maakt woning onbewoon­baar

Aan Zwarte Weg in Balen is maandagnamiddag brand uitgebroken in een woning. De brandweer snelde ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het vuur zware schade toebracht aan het huis. De oorzaak van de brand was accidenteel. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de woning is wel onbewoonbaar.

18:30