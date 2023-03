Oplossing voor haperende bouw Victoriatoren in Eindhoven ligt voor het oprapen: ‘maak die toren gewoon nóg wat hoger’

VAN DE LEZERDe bouw van de Victoriatoren in het Eindhovense Emmasingelkwadrant is onzeker geworden. De beloofde 331 woningen dreigen niet van de grond te komen, terwijl de woningnood hoog is. EHVXL gooit een panklare oplossing in de strijd, waardoor de bouw wel van start kan gaan.

In het hart van het plangebied, waar de aanleg van het Victoriapark en het terugbrengen van de Gender is voorzien, dreigt nog lang een onaantrekkelijk en desolaat gebied te blijven. De ontwikkelaar geeft aan dat de gestegen bouwkosten, in combinatie met de eisen voor betaalbare woningen, het project onrendabel maken.

Het Eindhovens Dagblad van 7 februari kopte met ‘lastige gesprekken en creatieve oplossingen’ welke zijn gestart om de ontwikkelingen vlot te trekken. Een van de aangedragen oplossingen is het voorstel van de ontwikkelaar Lee Foolen om het percentage betaalbare woningen te verlagen naar 50% in plaats van 85%. Dit voorstel zal op zorgen vanuit de gemeente stuiten en als onwenselijk worden gezien. Er is een woonprogramma voor alle ontwikkelingen vastgesteld op basis van de behoefte in Eindhoven voor de komende jaren. De Victoriatoren beloofde 281 woningen in de sociale en middenhuur sector, in de loop van 2024 te kunnen opleveren.

Lastig

Inmiddels is een tijdrovend onderhandelingsproces met ‘lastige gesprekken’ tussen wethouder en ontwikkelaar ontstaan. De woningzoekende is hierbij zeker niet gebaat. De oplossing voor een impasse ligt voor de hand.

Bouw de Victoriatoren iets hoger!

Het aantal betaalbare woningen blijft zo minstens gelijk. En door de ontwikkelaar meer ruimte te bieden om in het hogere segment woningen toe te voegen kan het project nu rendabel gebouwd worden. Als voorbeeld van circulaire gebiedsontwikkeling kan vervolgens het Victoriapark gerealiseerd worden. Waardoor de waardestijging van de ontwikkeling ook in de toekomst geborgd blijft.

Dit idee om een aantal lagen aan de Victoriatoren toe te voegen is niet nieuw. Zo stelde de ontwikkelaar dit in 2017 al voor omdat op die manier extra geld zou vrijkomen om het TAC te behoeden van sloop (ED 15-2-2017).

Deze aanpassing heeft ook geen nadelige gevolgen ten aanzien van bezonning voor de huidige bewoners van het Emmasingelkwadrant. Zo staat de geplande toren aan de Noordoost zijde van het Regentekwartier, het te ontwikkelen park en de meeste geplande nog te ontwikkelen woningen. Een hogere toren zal dus niet voor extra schaduw zorgen op het Regentekwartier.

Meer dan 100 meter

De gemeente zou de huidige ontstane situatie als een kans moeten zien en de volgende afweging maken: zonder concessies te doen in absolute aantallen betaalbare woningen, maken we door het plan iets hoger bouwen (90 meter naar 100+ meter) toch een groot aandeel betaalbare woningen mogelijk.

Van groot belang is een constructieve, open en flexibele opstelling van ontwikkelaar en gemeente om de het project vlot te trekken. Nu is dat belangrijker dan ooit. Mensen willen graag in Eindhoven wonen en onderdeel zijn van de Eindhovense gemeenschap. Eindhoven móet doorbouwen. In de slimste regio moeten we dit toch voor elkaar krijgen?

De auteur is bestuurslid van EHVXL, een kennis- en communicatieplatform voor stedelijke ontwikkeling in de metropoolregio Eindhoven dat drijft op de vrijwillige inzet van 260 leden.

Volledig scherm Sebastiaan Bakker Bestuur EHVXL © EHVXL