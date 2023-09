Open dag nieuw kinderdagverblijf Buitenblij Westerhoven

Voetbal beker van België Bekeravon­tuur zit er al op voor Lommel dat met 2-0 verliest in Visé

De bekercampagne van Lommel SK zit er al na één ronde op. De ongeslagen leider in 1B keek in Visé tegen een 2-0-nederlaag aan. De Noord-Limburgers misten een aantal basisspelers, maar dat is geen excuus voor een slappe vertoning. “Een stamp onder ons gat, daarmee is alles over de wedstrijd gezegd”, reageerde T1 Steve Bould achteraf.