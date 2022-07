Ook kleine bosbrand in Lommel, brandweer had vuur snel onder controle

Peer Opnieuw verzakking aan Zuidervest

Er is opnieuw een kleine wegverzakking aan de Zuidervest in Peer, dat laat de stad zelf weten. Ook vorig jaar was er een wegverzakking in de zomervakantie. “Onze Technische Dienst zette de locatie af, maar doorgaand verkeer blijft mogelijk. In mei kon Fluvius op basis van een cameraonderzoek geen onderliggend probleem vaststellen. Na het bouwverlof zal Fluvius de verzakking dus verder onderzoeken met een diepteboring.”

15:05