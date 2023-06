Onvergunde vakantievilla op recreatiepark Het Blauwe Meer moet binnen 10 maanden gesloopt worden

Politieca­me­ra's bewaken binnenkort heel het centrum: “Aantal locaties waar gefilmd wordt, stijgt van vier naar achttien”

Het netwerk van politiecamera’s in het centrum van Mol wordt sterk uitgebreid. Op dit moment hangen er camera’s op vier locaties. Binnenkort wordt er continu gefilmd op achttien locaties in het centrum. “De extra camera’s in het centrum verhogen de veiligheid van onze inwoners en bezoekers”, zegt burgemeester Wim Caeyers.