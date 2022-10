Ontdek trage wegen van Lommel dankzij uitgestippelde routes

LommelDit weekend (15 en 16 oktober) is het Dag van de Trage Weg. In Lommel kunnen wandelaars verschillende mooie trage wegen ontdekken via uitgestippelde routes van 5, 15 en 20 kilometer. En er is extra goed nieuws: naast de 15 bestaande trage wegen worden er nog eens 30 bekend gemaakt.

Op de Dag van de Trage Weg gaan duizenden wandelaars, fietsers, kinderen en andere levensgenieters op pad in ons land: langs bekende, onbekende en zelfs bedreigde paadjes, langs historische wegen of nieuwe doorsteken. Ook Lommel doet mee. “De routes zijn eerder avontuurlijk, dus stevige stapschoenen zijn aangeraden”, zegt schepen van natuur Joris Mertens (CD&V). “Vertrek en aankomst zijn steeds aan het station.” De routes worden op 15 en 16 oktober ingewandeld, maar de uitgestippelde wandelingen blijven beschikbaar. Je kan ze dus ook later gaan ontdekken. De plannetjes zijn beschikbaar op www.lommel.be/tragewegen.

Uniform naambordje

In Lommel worden de trage wegen opgewaardeerd en bekend gemaakt via een uniform naambordje. Ook komen er nieuwe trage verbindingen daar waar missing links bestaan voor functionele en recreatieve verplaatsingen. “De dertig nieuwe wegen krijgen binnenkort allemaal een eigen naambordje”, zegt Mertens. “De naam is steeds afgeleid van een historische plaatsnaam of gebruiksnaam. Daarnaast willen we op middellange termijn nog eens 10 trage wegen realiseren. Het gaat dan om nieuwe wegen en om bestaande trage wegen die we opwaarderen.”

“We krijgen heel wat positieve reacties van inwoners over de naamborden”, weet burgemeester Bob Nijs (CD&V). “Ze vinden het verhelderend en voelen zich comfortabel om de weg te gebruiken. In het verleden was er al eens twijfel of je er wel mocht komen. Ook schoolgaande jongeren hebben de paadjes ontdekt. Zij gebruiken ze als korte doorsteek van of naar school.”

