‘Omschakeling naar opwekken van duurzame energie wordt een totale flop’

Doorgangs­ver­bod rond ‘Put van 't Rauw’ opnieuw uitgebreid: "Voor respectvol en rustig genieten”

Om ongewenst autoverkeer tot aan de oevers van de Put van Rauw te weren, worden er tot en met 30 september opnieuw tijdelijke verkeersmaatregelen ingevoerd in de omgeving van de Zandstraat. In combinatie met verhoogd politietoezicht op warme zomerdagen wil de gemeente er ongewenste activiteiten ontmoedigen. “De Put is bedoeld om te wandelen en te genieten van de prachtige uitzichten, niet om te zwemmen of te barbecueën.”