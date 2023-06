Oirschot en heel Kempenland: sta op tegen economische belangen van Brainport

Man (70) mocht van zijn vrouw niet op café gaan: “En dus kerfde hij met een mes in haar gezicht, voor de spiegel”

“Ik ga nu naar het toilet, maar subiet kom ik je afmaken.” Gelukkig kon de echtgenote van de 70-jarige C.M. uit Retie na dat dreigement de politie bellen. Want wat ze tot dan had moeten doorstaan, tart alle verbeelding. Gruwelijk geweld, omdat hij “niet op café mocht gaan”. Maar opvallend genoeg kreeg hij van zijn vrouw en kinderen een tweede kans. Vraag is nu of de rechtbank hem die vandaag ook geeft.