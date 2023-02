Nog geen spoor van bronsdieven Luyksgestel: ‘Het zou veel schelen als we dat hoofd terugkrijgen’

Van Lommel tot Lummen: hier vier je carnaval in Noord-Lim­burg

De vasten komen er weer aan en dus is het opnieuw tijd voor carnaval. Dat wil ook zeggen dat er de komende weken in heel wat gemeenten een carnavalsstoet op de planning staat. Maar waar kan je wanneer terecht? Wij zorgden voor een handig overzicht van alle grote carnavalsstoeten in Noord-Limburg. Zo weet je meteen waar je de komende weken mee kan vieren en wanneer jouw dorp of stad op stelten staat.