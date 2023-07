Nog één keer was het forrrrrmidabel: speaker Jan Peeters (84) stopt en hoopt dat ‘Stiphout’ terugkeert na de Tour de France

Livios “Voeg een theelepel­tje afwasmid­del toe aan het water”: dé tuintips in juli voor je gazon en (moes)tuin

Wie doorheen het jaar vele uren in de tuin gezwoegd heeft, wordt in juli beloond met een mooie tuin. Toch moet je ook nu nog de handen uit de mouwen steken. Het onkruid verwijdert zichzelf niet, de grasmat moet opboksen tegen de droogte en in de moestuin is het oogsttijd. Bouwsite Livios vroeg aan tuinexpert Bart Verelst hoe we onze hof kunnen verzorgen tijdens deze eerste maand van de grote vakantie.