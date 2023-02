Niek (15) uit Lommel trekt naar Barcelona voor levensreddende en dure operatie: “80.000 euro nodig om lastige ingreep te bekostigen”

Drie nieuwe natuurak­kers verfraaien voortaan wandelrou­tes in Postel

Het Agentschap Natuur & Bos (ANB) zaait volgende maand in Postel in totaal 13,34 hectare aan natuurakkers in met allerlei granen en kruiden. In 2022 werd al een eerste akker van 7,2 hectare ingezaaid. “De resultaten waren prachtig, maar niet zichtbaar voor wandelaars. Dat gaat met de bijkomende natuurakkers wel het geval zijn”, zegt schepen voor Natuur Frederik Loy (CD&V).