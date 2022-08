Negen jaar na doodslag in rendez-voushotel wordt Lommelaar opnieuw opgepakt

In september 2013 werd de veertiger dood aangetroffen in een kamer van een rendez-voushotel. De man had via chat afgesproken met een jongere stadsgenoot. De twee hadden nog geen lang verleden met elkaar voorafgaand aan de date. Wat er precies is gebeurd tijdens hun afspraakje, is onduidelijk. Achteraf kwam naar boven dat de jongere man mogelijk niet op mannen viel. De veertiger bleek onder invloed te zijn geweest van onder meer lustverhogende poppers, cocaïne en alcohol. De toen 28-jarige man was een gebruiker van xtc en zou het slachtoffer ook xtc hebben gegeven. Ze hadden samen enkele uren met elkaar doorgebracht in de hotelkamer en waren in slaap gevallen.