Negen jaar na doodslag in rendez-voushotel wordt Lommelaar opnieuw opgepakt, weduwnaar gelooft niet in natuurlijk overlijden

Pelt Crowdfun­ding rond muziekthea­ter met Peltse kunstenaar

De Peltse kunstenaar en filosofe Merel Thijs werkt met makerscollectief Sine Solem aan een nieuw muziektheater. ‘Ontrafelde verbinding’ gaat in première op 17 en 18 september tijdens het kunstenfestival Musica Sacre in Maastricht. Dit muziektheater is een poëtische voorstelling die ontstaan is nadat de jonge vrouwen via klank, beeld en woord onderzoek deden naar de ‘vlucht inwaarts’: een mogelijkheid om rust en verbinding te vinden in zichzelf midden in de vlucht van het leven. Thijs zorgt voor het decor, de tekst en de regie. Om de voorstelling alle kansen te geven, werd een crowdfunding opgestart. Men hoopt in totaal 5.200 euro op te halen. Inmiddels zamelden acht donateurs al meer dan 800 euro in. Voor elke donatie wordt een mooie tegenprestatie voorzien.

11 augustus