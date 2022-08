Negen jaar na doodslag in rendez-voushotel wordt Lommelaar (37) opnieuw opgepakt, weduwnaar gelooft niet in natuurlijk overlijden

LommelBijna negen jaar nadat een 41-jarige man uit Lommel in verdachte omstandigheden overleed in een rendez-voushotel in Hechtel-Eksel, werd een 37-jarige man uit Lommel, die negen jaar geleden ook werd aangehouden, maar al snel werd vrijgelaten, opnieuw opgepakt. In het dossier zijn nieuwe elementen opgedoken. Het is in elk geval erg zeldzaam dat een onderzoek na zo’n lange periode alsnog in een nieuwe fase belandt.

In september 2013 werd de veertiger dood aangetroffen in een kamer van een rendez-voushotel. De man had via chat afgesproken met een jongere stadsgenoot. De twee hadden nog geen lang verleden met elkaar voorafgaand aan de date. Wat er precies is gebeurd tijdens hun afspraakje, is onduidelijk. Achteraf kwam naar boven dat de toen 28-jarige man mogelijk niet op mannen viel. De veertiger bleek onder invloed te zijn geweest van onder meer lustverhogende poppers, cocaïne en alcohol. De jongere man was een gebruiker van xtc en zou het slachtoffer ook xtc hebben gegeven. Ze hadden samen enkele uren met elkaar doorgebracht in de hotelkamer en waren in slaap gevallen.

Toen de twintiger wakker werd, bleek de 41-jarige man echter overleden te zijn. Er was geen sprake van een ruzie of geweld. De jongere man sloeg zelf alarm en werd vervolgens opgepakt omdat er onduidelijkheden waren tussen zijn verklaringen en de vaststellingen door politie en gerecht. Later werd een autopsie uitgevoerd op het stoffelijk overschot. De optie hartfalen werd op dat moment open gehouden.

Vrij zonder voorwaarden

De verdachte moest wel voor de raadkamer verschijnen en verbleef twee maanden in voorhechtenis. Eind oktober 2013 mocht hij dan toch naar huis: hij werd vrijgelaten zonder voorwaarden. Daarmee was de zaak echter niet opgelost en recent werd de verdachte opnieuw aangehouden. Dat werd bevestigd door de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen.

Quote Ik kreeg een update over het onderzoek en hoorde dat de verdachte opnieuw is aangehou­den. Natuurlijk vond ik het raar om na negen jaar opnieuw iets te horen over de zaak Weduwe van slachtoffer

De weduwnaar van het slachtoffer bevestigt dat hij twee weken geleden werd benaderd door het parket. “Ik kreeg een update over het onderzoek en hoorde dat de verdachte opnieuw is aangehouden. Natuurlijk vond ik het wel raar om na negen jaar opnieuw iets te horen over de zaak, al zegt men ook wel dat Belgische justitie traag kan werken...”, merkt hij op. “We wachten in spanning af. Ik geloof echter niet dat het gaat om een natuurlijk overlijden. Het verdere onderzoek zal daar over oordelen.”

“Nog nooit meegemaakt”

De verdediging van de beklaagde werd in de begindagen van het onderzoek opgenomen door meester Filipowicz. Vervolgens nam Pol Vandemeulebroucke die rol op zich, tot hij de balie verliet en het stokje doorgaf aan advocaat Marc Huygen. Die zit op zijn beurt verveeld met de heisa rond het opnieuw opduiken van de zaak in de media. “Het is merkwaardig dat een dergelijk onderzoek na bijna negen jaar te hebben stilgelegen toch opnieuw verder loopt. Ik heb dat in elk geval nog nooit meegemaakt en het is sowieso erg zeldzaam.”

“Mijn cliënt heeft inmiddels een plek opgenomen in de maatschappij en is verder gegaan met zijn leven. Het is zeker niet zo dat er plots wereldschokkende elementen aan het licht zijn gekomen die het hele verhaal drastisch veranderen. Vrijdag komt de zaak voor de raadkamer en dan zal blijken wat de eindvordering van het parket is. Zij kunnen beslissen om de zaak door te verwijzen naar een rechtbank of naar assisen.”

