Nederlandse pedojager lokt Lommelaar in de val, parket opent onderzoek: “Is dit de string die je haar wilde laten aantrekken? Schaam je je niet?”

Mijntelco Samengevat: op deze specifieke plekken in Vlaanderen heb je geen of slechte mobiele dekking

Je ondervindt het zelf mogelijk af en toe: op sommige plekken in je woning is het gsm-signaal naar je smartphone minder sterk dan op andere plekken. De kwaliteit van dat signaal hangt in grote mate af van waar je je bevindt, in welke ruimte én van je provider. Welke providers scoren hierin het beste? En is bellen via wifi een volwaardig alternatief voor klassiek bellen via gsm-signaal? Mijntelco.be zocht het uit.

2 november