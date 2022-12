Nederlander krijg tot 18 maanden cel voor wietplantage in Lommel

Aan het uitstel zijn probatie-voorwaarden gekoppeld. Hij moet een zinvolle dagbesteding hebben of werken, therapie volgen voor zijn drugsprobleem en het drugsmilieu vermijden. Van de Nederlander is een vermogensvoordeel van 15.000 euro verbeurd verklaard. De politie ontdekte in april 2020 in een woning in de Heidebloemstraat een teeltinstallatie met 180 oogstrijpe wietplanten. Volgens de openbare aanklager had er al een oogst plaatsgevonden. De Nederlander had de 32-jarige man uit Lommel een dak boven het hoofd gegeven.