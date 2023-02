Mening | Louche vakantiepark die leegstaan en soms hotspots voor criminelen zijn moeten we opkopen

Halen/Beringen Davy (29) overlijdt na aanrijding met bestelwa­gen: “Een vrouw schoot hem te hulp. ‘Dat hij naar zijn werk moest’, zei hij haar nog. Zo was hij”

In Zelem (Halen) is vrijdagochtend Davy Breugelmans (29) uit Beringen overleden, nadat hij met zijn motor tegen een uitrijdende bestelwagen botste. “Je kon hem alles vragen, niets was hem te veel. Hij had misschien het ruige uiterlijk van een garagist, maar daaronder zat een peperkoeken hartje. Dat ontdekten we recent nog, toen we te weten kwamen wat hij allemaal deed voor zijn zieke hond Carma”, vertellen zijn vrienden en collega’s.

6 februari