Man veroordeeld tot 30 maanden voorwaardelijk voor brandstichting in loods op industrieterrein Maatheide

Een 55-jarige man uit Lommel is donderdag door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld wegens opzettelijke brandstichting in een loods. Hij kreeg een celstraf van 30 maanden en een boete van 2.000 euro. De rechtbank verleende de beklaagde voor de volledige celstraf uitstel onder probatievoorwaarden en dat gold ook voor de geldboete.

Op 24 september 2021 stichtte de man brand in een loods op het industrieterrein Maatheide in Lommel. De brandweer van de hulpverleningszone Noord-Limburg kon tijdens het blussen de beklaagde in bewusteloze toestand in een smeerput aantreffen. Aanvankelijk werd gedacht aan een kraker die ten val was gekomen, maar aan de politie verklaarde de vijftiger dat hij onder invloed van alcohol was.

De man had plannen voor een wanhoopsdaad. In het begin ontkende hij elke betrokkenheid bij de brandstichting. Hij zei onder meer dat er mogelijk een brandende sigaret gevallen was, maar het onderzoek van de branddeskundige sprak dat tegen. Op een kastje en op de vloer had hij iets in brand gestoken. Verder vonden speurders in zijn gsm foto’s van de beginnende brand. Van de twee brandhaarden had hij een foto genomen.

In april 2021 was de vijftiger al door de strafrechter in Turnhout veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar met probatie-uitstel voor een brandstichting. Dat speelde mee bij de strafbepaling door de Hasseltse strafrechter. De man moet voorwaarden naleven: therapie volgen voor zijn psychiatrische en alcoholproblematiek, werk zoeken of een nuttige dagbesteding hebben en van de alcohol blijven.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.