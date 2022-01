Lommelse vliegtuigbouwer duikt zeven keer op in UFO-meldingenrapport

Herentals Morgen dalen Wout Van Aert en co befaamde ‘Skiberg’ af: “Pyromaan en versleten skimatten zorgden veertig jaar geleden voor het einde van het skiplezier”

Vorig jaar werd hij voor de eerste keer beklommen tijdens een veldrit in Herentals en morgen is het weer zover. De 21 meter hoge ‘Skiberg’ staat na vele jaren terug in de sportieve spotlights. Hoog tijd dus om het verleden ervan nog eens boven te halen. “In de jaren ‘70 werden er skilessen gegeven, was er een lift en ‘s avonds was de verlichte piste op z’n mooist”, weet ex-medewerker bij Sport Vlaanderen Guy Van Elst.

14:02