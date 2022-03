Lommelse striptekenaar doorkruist Noord-Limburg met stripprojecten

LommelDe Lommels striptekenaar en illustrator Bart Proost gaat een drukke lente tegemoet. Nog tot juni zullen zijn educatieve huurtentoonstellingen te zien zijn in verschillende bibliotheken en cultuurcentra in Noord-Limburg.

Proost verzorgde afgelopen weekend al doorlopend workshops ‘strips tekenen’ in de bibliotheek van Bree (waar ook een mini-expo van zijn werk te zien was). De tentoonstelling die nadien in de bib van Kinrooi (van 26 maart tot 29 april) en in GC De Kroon te Kaulille (van 1 mei tot 31 mei) te zien zal zijn, is gebaseerd op de albums uit de stripreeks ‘Alexander De Grote’.

Alexander De Grote

Bart is, samen met scenarist Barcas, het creatieve brein achter die stripreeks. Dit is een komische avonturenreeks die vertelt over de jeugd, de invloed, het geloof en de veroveringszucht van deze legendarische Macedonische koning. Het is een leerrijke expositie die zowel historische feiten als mythologische weetjes weet te combineren. Bezoekers (ook en zéker de kinderen) kunnen een quiz oplossen, terwijl ze de expo bezichtigen en zo ook meedingen naar een leuke prijs.

Kaspar Hauser

Een andere stripexpo van Proost zal getoond worden in de bib van Bocholt (van 23 april tot 31 mei) en is gebaseerd op de internationaal gepubliceeerde graphic novel ‘Kaspar Hauser: in het oog van de storm’. Deze tentoonstelling gaat over het leven van de uiterst mysterieuze Duitse vondeling Kaspar Hauser. Deze expo kijkt niet alleen naar het bestaan van dit geheimzinnige ‘Kind van Europa’, maar werpt ook een blik op het creatief proces achter het maken van deze strip.

Volledig scherm De expo rond Kaspar Hauser © RV

Deze expo’s zijn steeds gratis te bezoeken en zijn bedoeld voor alle leeftijden. Specifiek voor schoolgroepen zijn er zelfs kant-en-klare, educatieve bundeltjes en online tools (eenvoudigweg aan te vragen) die de klassen kunnen raadplegen voor, tijdens of na hun bezoek. Op 23 april is er trouwens – in de Bocholtse bibliotheek - ook een heel boeiende lezing over Kaspar Hauser (het historisch figuur én het beeldverhaal) door scenarist Verhast alias Stijn Verhaeghe, tevens germanist en filosoof van opleiding. Deze lezing wordt ook gevolgd door een signeersessie met Proost en Verhaeghe.

Workshops ‘strips tekenen’

Daar houdt het niet bij op: op 4 april (in Kinrooi), 1 mei (te Kaulille) en 11 mei (in Bocholt) geeft Proost ook fijne workshops rond ‘strips tekenen’: keer op keer leert hij tijdens deze workshops striptekenaars in spe op een eenvoudige wijze enkele basistechnieken aan. Daarna kunnen de jonge artiesten heel snel zelf aan de slag.

Volledig scherm Een workshop tekenen in Bree © RV

In 2023 krijgt dit alles sowieso nog een fijn staartje: zo zal Bart in oktober ook nog een project tekenproject verzorgen in Palethe (Pelt). En in Lommel (waar Proost een hele tijd stadstekenaar was) komt er in februari 2023 (in CC De Adelberg) een exclusieve retrospectieve over de 10 stripalbums die hij in 10 jaar als striptekenaar reeds maakte.

Exposities:

1 maart – 19 maart: (groepsexpo) Bibliotheek Bree (B)

26 maart 2022 – 29 april 2022: Bibliotheek Kinrooi (B)

23 april 2022 – 31 mei 2022: Bibliotheek Bocholt (B)

1 mei 2022 – 31 mei 2022: Gemeenschapscentrum De Kroon Kaulille (B)

Workshops:

19 maart – vanaf 10u30: Bibliotheek Bree (B)

4 april – vanaf 14u00: Bibliotheek Kinrooi (B)

1 mei 2022 – vanaf 14u00 : Gemeenschapscentrum De Kroon Kaulille (B)

11 mei 2022 – vanaf 14u00 : Bibliotheek Bocholt (B)

Lezing:

23 april 2022 – 20u00: Bibliotheek Bocholt (B)

Meer info: www.bartproost.be