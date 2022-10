Lommelse scale-up Strobbo verhuist naar drie keer groter kantoor

Westerlo/Geel Bromfiet­ser (36) gewond na aanrijding

Een 36-jarige man uit Geel is gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Nijverheidsstraat in Westerlo. Het slachtoffer werd er vrijdagnamiddag omstreeks 14.15 uur op zijn bromfiets aangereden door een auto. De bromfietser werd gewond naar het ziekenhuis in Geel gebracht. In de wagen bleef de 35-jarige autobestuurder uit Mol ongedeerd.

11:41