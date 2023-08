Lommelse Glasmarkt vindt plaats op 17 september

Fiberklaar legt deze maand nog glasvezel­ka­bel in negen Molse straten

Werken, werken en nog eens werken in Mol. Fiberklaar voert deze maand alleen al werkzaamheden uit in maar liefst negen straten verspreid over het Centrum, Achterbos, Sluis en Donk. Alle werven gaan gepaard met ook enige verkeershinder.