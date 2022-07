Lommelse (25) finaliste Miss Fashion 2023: “Ik ben altijd een echte doorzetter geweest!”

Miss Fashion is een wedstrijd georganiseerd voor vrouwen uit België, Nederland en Luxemburg. De 25-jarige Ann-Sophie uit Lommel neemt dit jaar deel aan de wedstrijd voor de titel Miss Fashion 2023. “Ik vind het geweldig om mijn passie voor fashion en beauty volledig terug te vinden bij Miss Fashion”, zegt ze. “De ene keer trainen we voor catwalks, de andere dag doen we fotoshoots.” De Lommelse doet mee met een boodschap: “Ik wil graag aan jonge mensen doorgeven dat het echt belangrijk is om in jezelf te geloven en dat je moet doen waar je gelukkig van wordt. Soms is het niet makkelijk iets te bereiken. Ik ben zelf altijd een echte doorzetter geweest. Zo ben ik geboren als prematuur en op school moest ik ook altijd knokken om er te geraken.” Voorlopig werkt ze als key account manager, maar haar grote droom is een complex met een kledingwinkel, wellness, beautysalon en inspirerende coach op te starten. Als ze Miss Fashion wordt, wil ze verder ingaan op het inspireren en motiveren van jonge mensen. “Er zijn veel vooroordelen rond missverkiezingen, maar men vergeet hoe mooi je kan groeien als persoon tijdens een campagne. Je stapt uit je comfortzone om iets te doen dat je graag doet.”