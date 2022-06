Lommelaar Jan Vlamynck (49) rijdt Tour van 2019 als eerste volledig uit: "Slecht weer in de Alpen is mijn grootste angst”

Mol Vrouw met been gekneld op parking van jachthaven

Een vrouw is zondag gewond geraakt op de parking van de jachthaven aan de Zilvermeerlaan in Mol. Het ongeval gebeurde zondagochtend rond 10 uur. Het slachtoffer was net uit haar voertuig gestapt. Meteen daarna raakte haar been gekneld tussen haar wagen en een ander voertuig waarvan de bestuurder een parkeermanoeuvre uitvoerde. De vrouw liep lichte verwondingen op.

27 juni