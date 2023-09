Lommelaar (18) zat gekneld onder machine: collega's zwaar aangeslagen

Livios Resoluut streep door stookolie­ke­tels? “Ze kunnen prima werken met koolstofar­me brandstof­fen”

Je koopt een woning, maar die heeft nog een stookolieketel. Of je huidige ketel werkt nog perfect, maar je twijfelt of deze wel past in het streven naar een klimaatneutraal huizenpark. Moeten we drastisch een lijn trekken door de stookolieketel? Of heeft die nog een toekomst dankzij koolstofarme vloeibare brandstoffen? Bouwsite Livios vroeg het aan Willem Voets, general manager van Informazout.