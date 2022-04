Lommel zoekt nieuwe organisator Teutenmarkt

Beringen Oude klasloka­len omgetoverd tot straffe tentoon­stel­ling

Op Erfgoeddag aanstaande zondag kan je ook in Beringen een bijzonder boeiende expo van erfgoedvereniging Citévolk Spreekt bezoeken. Deze gaat door in de voormalige site van Regina Mundi, nu gekend als het Inloophuis, aan de Alfred Habetslaan in Beringen-Mijn.

20 april