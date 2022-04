Lommel krijgt nieuw indoor festival: “Clubcircuit heeft plaats in cultuurcentrum”

Buiten de lijntjes

“Catch in the Dark is een heerlijk concept dat wij als toonaangevend cultuurcentrum in de regio graag ondersteunen”, zeggen Cindy Daems en Marij Vandenberk van De Adelberg. “We willen hiermee, net als met de clubreeks Bar Dada, buiten de lijntjes van een traditionele programmatie kleuren. Met de nieuwe trendy foyer, de Kleine zaal en de Cultuurbar heeft De Adelberg alle troeven in huis. We willen bovendien tonen dat ook het clubcircuit een plaats kan hebben in het cultuurcentrum van de toekomst en dat er behoorlijk wat expertise zit bij de muziekprogrammatoren.”