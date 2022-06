Lommel geeft officieel de aftrap aan de titel Fietsstad 2022 van Vlaanderen: “Drie fietsboulevards zijn nog op komst”

“We vinden het belangrijk dat je in Lommel vlot en veilig kan fietsen. Met deze insteek zijn we aan de slag gegaan met verschillende projecten”, zegt Sofie Reumers van dienst ruimtelijke ordening, planning en mobiliteit. “Zo zetten we in op de aanleg van veilige fietspaden en fietsstraten, is er gezorgd voor extra fietsvoorzieningen en voeren we campagnes om burgers aan te sporen op een veilige manier zich met de fiets te verplaatsen.” Voor Schepen van Mobiliteit Sofie Loots (CD&V) is de titel een teken dat de stad op de juist weg is. “Er is hard gewerkt voor het behalen van deze titel, en dat zullen we ook blijven doen.”