Lommel gaat volop voor ‘Generatie rookvrij’: “Een sigaret opsteken, hoort hier niet thuis”

“Het is een campagne waarin we graag meegaan”, zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V) over ‘Generatie Rookvrij’. “Hiermee vragen we aan rokers om niet meer te roken in het zicht van kinderen.” De borden werden al eerder in de buurt van de Lommelse schoolpoorten gehangen. “Het uitgangspunt van deze campagne is dat de huidige generatie jonge kinderen rookvrij moet kunnen opgroeien. Daarom is het vooral gericht naar de plekken waar kinderen samenkomen. Dat zijn onder andere de scholen, de speelterreinen en de sportvelden. Daar moet het roken ‘gedenormaliseerd’ worden. Het hoort er niet thuis”, gaat schepen van Onderwijs Peter Vanderkrieken (CD&V) verder.

Sportclubs

Naast de scholen zijn nu ook de sportclubs aan de beurt. “De campagne is ondertussen besproken tijdens een overleg met de Sportraad. We kunnen nu verder met de clubs aan de slag”, vertelt schepen van Sport Dirk Vanderhoydonks (CD&V). “Hoe kunnen we hen stimuleren om deel te nemen aan deze campagne? Waar kunnen we ze ondersteunen? Want stel je voor: de kinderen zijn volop aan het sporten en aan de zijlijn staan rokende volwassenen. Dat gaat absoluut niet samen. Het is perfect mogelijk dat de rokers nog een rookzone hebben, maar die moet dan uit het zicht van de kinderen liggen.”

In het taverne van de tennishal en het zwembad van Optisport sportcentrum De Soeverein werd al een jaar geleden een rookverbod opgelegd. Volgens de Lommelse burgemeester kwamen daar ook geen negatieve reacties op: “We vragen aan de bezoekers om daar in de volledige speel- en sportzone niet te roken. Deze campagne sluit trouwens perfect aan bij eerdere beslissingen, zoals het rookverbod in de auto als er kinderen bijzitten en het rookverbod in stations sinds begin dit jaar.”

