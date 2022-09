Loberg afgesloten door ondergronds waterlek

De Loberg blijft nog een tijdje afgesloten tussen de kruising met de Septakkers en de Keizer Karelstraat. Dat laat Politie Lommel weten. Door een ondergronds waterlek is een deel van de berm weggespoeld en is het nog niet veilig om de straat open te stellen voor verkeer. Hoewel het visueel niet zichtbaar is, is er wel een risico op wegverzakkingen onder invloed van doorgaand verkeer. De Watergroep, Stad Lommel en de aannemer zullen de herstellingen zo snel mogelijk uitvoeren, maar een exacte datum is nog niet gekend. Er is een korte omleiding voorzien via de Keizer Karelstraat, de Karel Martelstraat en Septakkers.