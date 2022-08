Limburgse wielertoerist Jan Vlamynck rijdt de tour de France van 2019 als eerste uit en roept op tot leiderschap

LommelLommelaar Jan Vlamynck heeft zijn Ronde van Frankrijk deze week beëindigd. Daarmee is hij de eerste die erin is geslaagd om de Tour van 2019 volledig uit te rijden, want door de slechte weersomstandigheden geraakten zelfs de renners niet over alle hellingen.

De Ronde startte aan het Atonium en daarvoor werd Jan vergezeld door zijn sportieve peter René Martens, oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Het originele DAF trucks-truitje werd daarvoor nog eens boven gehaald. “Zoals men 40 jaar na datum wel eens kijkt of je nog in je trouwkostuum past, meestal met het gekende negatieve antwoord, was dit voor de immer gezonde en bewegende René geen enkel probleem. Het zat hem als gegoten. In de stijl van weleer kroop hij naar boven”, vertelt Jan.

“Via Binche verliet mijn Tourkaravaan het land en in de Vogezen beklom ik in het gezelschap van enkele volgers La Planche des Belles Filles. Het krioelde er van de ooievaars, maar ik weet niet of er een oorzakelijk verband was. In de Vogezen kruiste de ‘echte Tour’ ook die van mij, waardoor ik even ondergedompeld werd in de sfeer van de ronde.”

Rit van 8 uur

Jan fietste verder langs het Centraal Massief, de Pyreneeën en de Alpen. “Het waren lange verplaatsingsritten (tot soms 170 kilometer) die een diagonaal van rechtsboven naar linksonder trokken doorheen Frankrijk. Voor de zwaarste rit zat ik zelfs acht uur in het zadel. Op de Soulor zweefden de gieren boven mijn hoofd, maar ze moesten toch een ander slachtoffer zoeken”, grapt Jan gekscherend. “De Pont du Gard was dan weer een ander hoogtepunt. Net als de cols die in de Tour van 2019 werden geschrapt, maar door mij wel werden aangedaan. Voor de symboliek trok ik op elke helling de bolletjestrui aan, waar ik als kind al gek van was.”

Volledig scherm Jan op de Izoard © RV

“Hoewel ik bij de start in juli toch mijn twijfels had of dit alles wel een haalbare kaart was voor een getrainde wielertoerist, heeft Jan me toch verbaasd met zijn prestatie”, stelt René Martens. “Ik heb ook zijn ‘rit-boekhouding’ kunnen opvolgen en gecontroleerd. Ik kan met fierheid valideren dat het project ‘2completeTour2019’ geslaagd is en de vuilbak in kan. Vanaf nu is het duidelijk: de Tour van 2019 is uitgereden.”

Maatschappelijke realisaties

Ten slotte roept Jan op tot leiderschap en doelbepaling in de wereld. “Als studentenleider liep ik al eens een gesponsorde marathon, die toen zo’n 3.000 euro opbracht voor Artsen zonder grenzen. Intussen begeleid ik al 30 jaar leidinggevenden in de liefdadigheids- en zakenwereld als strategisch-tactisch consultant en ik heb ondervonden dat ik daarmee veel meer impact heb op de maatschappij dan door wat centjes te bedelen bij mensen die het zelf al moeilijk hebben. Zowel maatschappelijke leidinggevenden (politici en schooldirecties) als bedrijfsleiders sterk en warm oproepen om hun leidende rol en verantwoordelijkheid te professionaliseren, lijkt mij een hogere doelstelling.”

“Elke eindverantwoordelijk heeft als hoofdtaak om de lange termijndoelen van zijn/haar organisatie/bedrijf scherp te stellen. Vergelijk het met een Tour, Giro of Vuelta. Deze strategische keuze wordt onvoldoende gemaakt en men blijft te veel op het operationele steken. Ook de tactische keuze van het parcours om naar het bepaalde doel te raken, is vaak onvoldoende doordacht en wordt onvoldoende gevolgd. Rijd ik een klim-Tour (die van 2019) of doen we een ommetje via Denemarken (die van 2022)? Ik heb getoond dat je zaken toch af kan maken.”

