LEZERSBRIEVEN I ‘Iedereen rijdt harder dan 100' I Overheid stelt zich weer op als regeltjesfetisjist

Noorder­hart Pelt organi­seert opnieuw infoses­sies over veel voorkomen­de gezond­heids­pro­ble­men

Het ziekenhuis Noorderhart in pelt zal opnieuw infosessies organiseren over veel voorkomende gezondheidsproblemen. Eerder al werden er jaarlijks gratis vier tot vijf lezingen georganiseerd, voor geïnteresseerden, maar Covid-19 zorgde er in 2020 voor dat er de afgelopen jaren een pauze werd ingelast. Nieuw is dat het ziekenhuis vanaf nu zal samen werken met de gemeente Pelt.