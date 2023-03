Lezers boos over horrorfokker-nieuws: ‘Maak een einde aan dit dierenleed’

VAN DE LEZERLezers reageerden deze week geschokt en verbijsterd op het zoveelste trieste nieuws rondom de horrorfokker in Eersel. Het is niet de enige fokker uit deze regio die regels aan zijn laars lapt en ‘gewoon’ zijn gang kan gaan. Wat zou er moeten gebeuren om dit dierenleed tegen te gaan?

In totaal reageerden er 585 mensen op onze oproep om een mening te geven over horrorfokkers. Daarvan vulden er 573 lezers onze online poll in. Van die groep vindt de overgrote meerderheid (52 procent) dat de straffen voor dergelijke praktijken ‘veel te mild zijn’. 27 procent meent dat overheidsinstantie NVWA veel meer moet samenwerken met clubs die opkomen voor dierenrechten. 21 procent stelt dat de NVWA , die dit soort ondernemers moet controleren, steken laat vallen. Er zou veel intensiever toezicht moeten komen, aldus lezers.

Verdriet en woede

In de mailbox Vandelezer@ed.nl vochten onder inzenders verdriet en woede om voorrang. Hieronder een greep uit de reacties.

,,Als ik de berichten in de media lees denk ik vaak leven wij nog steeds in een beschaafd land?”, vraagt Hilda Vogels zich af. ,,Men zou de personen die hier aan mee werken moeten bestraffen op een dusdanige manier dat men dit nooit, maar dan ook nooit meer kan doen.

Hoe kunnen ze zo met dieren om gaan? Als ik de foto’s zie van de hondjes, draait mijn maag zich om. De instanties die hier over gaan zouden zich de ogen uit de kop moeten schamen dat ze dit maar laten voortduren. Ook diegene die hier een hondje kopen, hebben hier een aandeel in. Als zij de moeite doen om een betrouwbare fokker te zoeken, zou de vraag afnemen en men houdt dan op met het aanbieden.”

Quote Horrorfok­kers leven bij de gratie van horrorko­pers Piet van Uijtregt



Eindhovenaar Piet van Uijtregt is het met Vogels eens. ,,Horrorfokkers leven bij de gratie van horrorkopers. En dat zal zo blijven. Vraag en aanbod. Als potentiële pupkopers kritisch naar een fokker kijken zou al een stuk schelen.” Hij somt wat aandachtspunten op: ,,Hoeveel honden heeft de fokker? Waar verblijven die honden de hele dag ? Waar groeien de pups op? In huis of in een kooitje? Worden ze gesocialiseerd? Ingeënt, ontwormd...? Zolang men daar niet naar kijkt gedijt de horrorfokker. Helaas....”

Patricia de Veth wil dat er veel strengere controles komen op hondenfokkers. ,,En er moet een wet komen dat er bij nalatigheid/ verwaarlozing de vergunning voor ALTIJD ingetrokken wordt!!!”

Fokfabrieken

,,Waar we het hier over hebben noem ik geen fokkers. Het zijn malafide fokfabrieken”, vat Els van Loon uit Geldrop het samen. ,,De controle moet veel beter en vaker gebeuren. Ook de regels moeten strenger en strakker worden. Een fokker met 400-500 honden ( Hoe bestaat het ) met allerlei rassen is een handelaar die alleen voor het geld gaat en niet voor de honden zelf. Daarom zou ik ook een limiet instellen voor het aantal honden die je mag houden. En wat nog veel belangrijker is dat mensen geen hond/je moeten kopen bij een handelaar. Het draait alleen om geld bij deze figuren. Er zijn genoeg andere adressen waar je met een gerust hart een hond kunt aanschaffen.”

Complete ramp

,,De overheid dient dit te controleren en te handhaven”, vindt Piet Verhaegh uit Deurne. ,,Daar schort het aan. Ook ons juridisch bestel is een complete ramp. Als je zoals de de hondenfokkerrotvleesverkoper uit Eersel zoveel strafbare feiten pleegt, welke in strijd zijn met dierenwelzijn en mensenwelzijn , dienen zij onmiddellijk achter de tralies te verdwijnen.”